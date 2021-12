PS5, nuovo modello con doppia GPU e Cloud Gaming: spunta un brevetto! È PS5 Pro?

Mentre si discute in rete della possibilità di poter assistere ad un nuovo PlayStation State of Play a dicembre 2021, un interessante avvistamento scatena un'ulteriore ondata di indiscrezioni legate al gaming in casa Sony.

Un nuovo brevetto depositato dal colosso tecnologico ha infatti attirato l'attenzione degli appassionati di videogiochi, che lo hanno interpretato come un possibile indizio di una PlayStation 5 Pro - o comunque un nuovo modello di PS5 - in arrivo. Nello specifico, il documento ha per protagonista una home console attrezzata con una doppia GPU e predisposta per nuove applicazioni delle tecnologie di cloud gaming. Queste ultime, in particolare, sembrerebbero poter trovare applicazione nel campo della retrocompatibilità, magari con l'obiettivo di rendere accessibile su PS5 l'ampio catalogo di classici di epoca precedente a PlayStation 4.

Inizialmente, un primo brevetto era divenuto pubblico lo scorso ottobre 2021, ma di recente Sony ha provveduto ad introdurre un ulteriore aggiornamento, datato 8 dicembre 2021. Tali circostanze hanno ovviamente incuriosito la community videoludica, che ora si chiede se PS5 sia destinata a divenire protagonista di un processo di upgrade, come già accaduto in passato con la presentazione di PlayStation 4 Pro. Una circostanza virtualmente possibile, ma che dovrebbe scontrarsi con l'attuale crisi dei semiconduttori, che sembra promettere scarsità di PS5 e Xbox Series X per l'intero 2022.



Ricordiamo ad ogni modo che il mondo dei brevetti non è direttamente correlato all'ingresso sul mercato di nuovi prodotti: molte delle tecnologie registrate sono infatti destinate a non trovare alcuno sbocco commerciale effettivo.