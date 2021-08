PS5, nuovo modello revisionato in vendita: i primi avvistamenti in Australia

Ad alcuni mesi di distanza dalla realizzazione dei primi avvistamenti per una revisione dell'attuale modello di PlayStation 5, sembra che quest'ultima sia già approdata sugli scaffali del mercato videoludico.

A riferirlo, è la testata Press Start, che conferma l'avvistamento di un nuovo codice di serie per le unità di PS5 entrate in commercio in Australia nel corso degli ultimi giorni. Nello specifico, le PlayStation 5 oggetto di revisione proporrebbero il codice identificativo CFI-1102A, differente per l'appunto da quello legato ai modelli dell'hardware disponibili sin dal novembre scorso.

Sempre stando a quanto riferito da Press Start, tra le differenze principali troveremmo la previsione per il nuovo modello di un nuovo sistema di assemblaggio dello stand di PS5. Nello specifico, il kit proporrebbe una nuova tipologia di vite, avvitabile anche senza necessità di utilizzare un cacciavite. I primi avvistamenti, inoltre, riferiscono di un peso inferiore di alcuni etti rispetto alle prime PS5: un elemento che tuttavia Press Start non ha ancora avuto modo di verificare.

Al momento, da parte di Sony non vi sono state dichiarazioni ufficiali in merito ad una revisione di PlayStation 5. Nel frattempo, anche in Italia dovrebbero presto giungere ulteriori unità della console, con stock di PS5 in arrivo da Mediaworld nel corso dei prossimi giorni.