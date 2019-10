PS5: mondi più credibili grazie alle potenzialità della CPU AMD Zen 2

In questi giorni si è prepotentemente tornati a parlare di Sony e della sua PlayStation 5, console di prossima generazione della quale sono stati confermati nome e periodo d'uscita. Nelle ultime ore sono arrivate delle interessanti dichiarazioni sulla CPU di PS5 anche da parte di due sviluppatori.

Parliamo di Grzegorz Kurek e Andrzej Sugier, i quali ricoprono rispettivamente i ruoli di game director e game designer presso Mass Creations, gli autori del picchiaduro a scorrimento Shing!. Secondo i due sviluppatori, le potenzialità della CPU AMD Zen 2 di PlayStation 5 permetterà ai programmatori di rendere i propri giochi molto più credibili, citando ad esempio la possibilità di implementare una miglior resa della fisica.

Ecco le parole di Kuerk e Sugier:

"La potenza del processore è l'elemento chiave nei titoli odierni per la gestione della fisica, degli effetti particellari e delle animazioni. Le nuove CPU garantiranno un maggior realismo nei mondi creati. Potremo animare più oggetti, farli interagire tra loro, permetterne la distruzione o lo spostamento. In Shing! utilizziamo la fisica nel combattimento e quando si colpisce un nemico si applica una forza sul suo corpo. Tale effetto è piacevole ma richiede molto lavoro da parte del processore."

"Proprio per questo motivo siamo stati costretti a decidere quanti e quali oggetti dovessero essere animati a schermo contemporaneamente. Inizialmente volevamo permettere al giocatore di fare a pezzi i nemici morti, ma siamo stati costretti a tagliare questa meccanica per via dell'eccessivo carico per la CPU. Sulle console di prossima generazione non dovrebbero presentarsi problematiche di questo tipo."

Insomma, pare che la prossima generazione di console permetta non solo di avere una resa grafica migliore ma anche una maggiore interazione con l'ambiente.

