Su PS5 si avranno mondi di gioco ancor più dettagliati secondo Remedy

Negli ultimi tempi sono stati in molti i team di sviluppo ad aver espresso la propria opinione sulle potenzialità tecniche di PlayStation 5 e l'ultima dichiarazione in merito arriva proprio da parte di Remedy.

I creatori di Max Payne, Alan Wake e del più recente Control hanno infatti confermato come la nuova macchina da gioco targata Sony permetta agli sviluppatori di creare mondi di gioco molto più dettagliati rispetto a quelli che siamo abituati a vedere nell'attuale generazione videoludica. A dare una marcia in più alla console, secondo il Lead Programmer Sean Donnelly, è proprio il velocissimo SSD, che non solo rende più rapidi i caricamenti ma consente anche di inserire molti più dettagli.

Donnelly ha anche fatto un esempio più pratico, spiegando quali potrebbero essere i benefici di una macchina come PlayStation 5 su Control:

"In un titolo come Control, ciò si tradurrebbe in un sistema di distruzione ambientale molto più ricco e profondo, in un mondo di gioco più dettagliato e in altri miglioramenti come il ritorno in gioco istantaneo dopo la morte."

Chissà quindi se al lancio della nuova console Remedy possa lanciare un aggiornamento per il suo Control che rende del tutto o in parte realtà quanto scritto sopra. Va inoltre precisato che Remedy è già al lavoro su un nuovo progetto, che secondo molti potrebbe essere proprio il seguito di Control, uno dei candidati ai Fun & Games Titan Awards.

Sapevate che secondo alcuni insider i Dev Kit di PS5 sarebbero più potenti di quelli di Xbox Scarlett? Vi ricordiamo inoltre che sono spuntate in rete le prime possibili immagini del design del DualShock 5 grazie ad un brevetto registrato da Sony in Giappone.