PS5 si è mostrata al pubblico: ci è piaciuto il design della console next gen?

L'evento streaming in programma per la serata di giovedì 11 giugno doveva avere come unico focus principale la line-up di titoli destinata ad approdare sulla futura console PlayStation, ma, a sorpresa, Sony ha deciso di scombinare le carte in tavola.

Proprio all'ultimo secondo, quando lo show sembrava pronto a chiudersi, il colosso nipponico ha infatti alzato il sipario su quello che sarà il design definitivo di PlayStation 5. Come sospettato da molti osservatori in seguito al reveal di DualSense, pronto ad andare a sostituire il DualShock 4, la console si presenta come caratterizzata da una bicromia che richiama quanto già visto nel nuovo controller. Componenti caratterizzate da un bianco opaco si alternano dunque a sezioni di un nero brillante, mentre il led azzurro richiama l'ormai colore simbolo di casa PlayStation.



Per analizzare ogni dettaglio del nuovo hardware, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato al design di PlayStation 5, nato da una riflessione del nostro Marco Mottura sulle linee e le tonalità scelte da Sony per accompagnare la propria community in direzione della tanto attesa next gen. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news oppure sul Canale YouTube di Everyeye: qual è la vostra opinione sull'estetica del nuovo hardware videoludico?



In seguito al reveal, Sony ha offerto alcune interessanti dichiarazioni legate al modello only digital di PS5.