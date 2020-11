PS5 in tempo per Natale, nuove scorte in arrivo: i dettagli in video!

In occasione del lancio di PlayStation 5, le scorte della console di nuova generazione proposta da Sony si sono esaurite con una incredibile rapidità, con l'hardware che risulta al momento sostanzialmente introvabile.

In occasione del lancio ufficiale dell'erede di PlayStation 4, non tutti i giocatori desiderosi di metter mano sulla next-gen proposta dall'azienda nipponica hanno avuto modo di acquistarne un'unità. Al momento, peraltro, l'operazione sembra essere una sorta di missione impossibile, con l'unica opzione a disposizione degli appassionati che si riduce a PS5 vendute a prezzi folli da rivenditori privati che propongono il prodotto a prezzi elevatissimi rispetto al listino ufficiale. Buone notizie sembrano però essere in dirittura di arrivo!

In una dichiarazione ufficiale condivisa con l'intera community di videogiocatori, i vertici di casa Sony hanno ufficialmente ringraziato il pubblico per l'accoglienza riservata all'hardware, ma non solo. La compagnia nipponica ha infatti assicurato che ulteriori scorte di PlayStation 5 raggiungeranno il mercato entro il periodo natalizio! Per presentarvi tutti i dettagli in merito, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video dedicato: lo trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye, buona visione! Cosa ne pensate, pensate di voler provare ad aggiudicarvi una PlayStation 5 da mettere sotto l'albero?