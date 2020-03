PS5 e Naughty Dog: co-creatore di The Last of Us Part 2 entusiasta del salto generazionale

Il mese di marzo 2020 ha rappresentato un importante giro di boa nella corsa alla next-gen. Con l'avvento della primavera sono infatti giunte molte informazioni, tra cui inediti dettagli ufficiali sulle caratteristiche tecniche di PS5.

Al termine della presentazione delle stesse tenuta da Mark Cerny, molti attori dell'industria hanno espresso alcuni commenti sull'architettura della prossima console Sony. Tra questi figura anche Kurt Margenau, co-Game Director di The Last of Us Parte 2 e Game Director di Uncharted: The Lost Legacy. Dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, il veterano di Naughty Dog ha condiviso alcuni pensieri in forma di cinguettii, che potete visionare direttamente in calce a questa news.

Riferendosi all'SSD di PlayStation 5, Margenau scrive: "Le persone non immaginano nemmeno quanto grande potrà essere il salto in termini di game design, in particolare per gli studi First Party, che non devono sviluppare pensando al minimo comune denominatore. Di gran lunga il più grande progresso nella mia carriera. Non vedo l'ora". Le parole utilizzate hanno prevedibilmente portato il pubblico a domandarsi se qualcosa non stia già bollendo in una pentola next-gen presso la software house. Un tema sul quale il Director ha però chiuso subito le comunicazioni: "Doveroso: no, non sto alludendo a nulla su cui Naughty Dog sia al lavoro, solo riflessioni su quei numeri".