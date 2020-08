PS5: un negozio eBay apre i preordini svelando prezzo e data di uscita?

Il negozio spagnolo Tintasytonerstyt (oltre 13.000 feedback positivi) propone il preordine di PlayStation 5 su eBay, scopriamo così il potenziale prezzo della console e la data di uscita... ma sarà vero? Proviamo a fare chiarezza.

Il rivenditore ha aperto i preordini di PS5 Standard Edition e PS5 Digital Edition, la prima viene venduta a 499,95 euro mentre la seconda costa 449.95 euro, una differenza quindi di 50 euro tra i due modelli, come riportato da diversi rumor recenti. L'inserzionista ha già registrato decine di preordini, del resto si tratta di un negozio piuttosto noto in Spagna (la sede è a Malaga) e non di un profilo improvvisato per cercare di guadagnare cavalcando l'hype per PlayStation 5.

Secondo quanto riportato, PS5 sarà disponibile dal 20 novembre e i prezzi sono "ufficiali Sony PlayStation", sempre secondo la descrizione del prodotto. Difficile dire quanto questo possa corrispondere a realtà, come detto il negoziante appare certamente serio e qualificato ma non è escluso che le informazioni in questione possano essere datate e non del tutto aggiornate.

Non ci resta che attendere che Sony annunci in via ufficiale data di uscita e prezzo di PS5, con conseguente apertura dei preordini di PlayStation 5, secondo vari insider non dovrebbe mancare molto e il reveal ufficiale potrebbe arrivare entro la fine di agosto oppure a inizio settembre.