PS5 in nero, grigio, rosso e blu: le prime cover non ufficiali per la console

Sin dall'estate di quest'anno, con l'avvistamento di alcune foto leak, si erano diffuse indiscrezioni in merito alla possibilità di personalizzare l'aspetto di PlayStation 5.

Di recente, Sony ha presentato al pubblico PS5 completamente smontata, così da mettere in evidenza ogni elemento che ne compone l'hardware. Il processo ha reso evidente la possibilità di smontare le cover bianche che vanno a costituire la scocca della console next gen, favorendo ulteriormente le velleità custom della community. Era dunque probabilmente solo questione di tempo prima che qualcuno si facesse avanti per lanciarsi nel business.

E in effetti, a meno di un mese dall'esordio di PlayStation 5, un produttore non ufficiale ha proposto le prime cover colorate per personalizzare la propria console. I prodotti sono commercializzati dal portale Platestation5, non affiliato in alcun modo a Sony o al gruppo PlayStation. Il sito di e-commerce propone al momento quattro colorazioni:

Grigio metallizzato;

Nero;

Indigo Blu;

Rosso ciliegia;

Tutti i colori proposti sono disponibili sia persia pere sono commercializzate al prezzo di. In calce a questa news potete visionare alcune immagini di anteprima: cosa ve ne pare? Ancora una volta, ribadiamo che si tratta di prodotti non ufficiali, non legati in alcun modo a Sony.