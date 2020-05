PS5: nessuna novità al PlayStation State of Play di Ghost of Tsushima

Questo pomeriggio, a sorpresa, Sony Interactive Entertainment ha annunciato che giovedì 14 maggio alle ore 22:00 manderà in onda una nuova puntata PlayStation State of Play dedicata a Ghost of Tsushima, open world di Sucker Punch atteso per il prossimo 17 luglio.

Durante la trasmissione verranno mostrati ben 18 minuti di gameplay, più che sufficienti a soddisfare la curiosità dei giocatori, che in questo periodo sono in trepidante attesa anche di altre notizie, ovvero quelle in merito a PlayStation 5.

Nonostante sia stata annunciata da tempo, Sony non ha ancora mostrato la sua console di prossima generazione. Certo, conosciamo le specifiche tecniche di PS5 ed abbiamo anche avuto modo di vedere il nuovo controller DualSense, ma l'aspetto della console , la data di lancio e il prezzo sono ancora ignoti. Purtroppo dovremo continuare a pazientare. Sony ha già messo in chiaro che durante il PlayStation State of Play di giovedì 14 maggio non condividerà nuove informazioni su PS5. Lo show sarà interamente dedicato al promettente action-adventure di Sucker Punch, che ci porterà sull'isola di Tsushima nei panni del "fantasma" Jin Sakai durante la prima invasione mongola del Giappone.

Il colosso giapponese, evidentemente, intende dedicare a PlayStation 5 un evento esclusivo, anche se al momento è ancora privo di una data ufficiale. I rumor più recenti, in ogni caso, parlano di uno State of Play per PS5 fissato per il 4 giugno...