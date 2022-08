Dopo PS5, anche Nintendo aumenterà il prezzo di Switch? Assolutamente no

Mentre continua a far discutere l'aumento del prezzo di listino di PlayStation 5, Microsoft e Nintendo ne approfittano per chiarire la situazione legata ai prezzi dei propri hardware, per i quali al momento non si prevede alcun aumento del costo di listino.

Microsoft ha smentito un possibile aumento di prezzo di Xbox Series X/S e lo stesso ha fatto Nintendo con un commento sulle pagine di Eurogamer.net, la casa di Kyoto fa sapere di "non avere piani per aumentare i prezzi al pubblico dei propri hardware" questo vuol dire dunque che Nintendo Switch, Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED manterranno l'attuale prezzo di listino en on ci saranno ritocchi verso l'alto.

Nei mesi scorsi, il presidente di Nintendo Corporation aveva dichiarato che Nintendo non ha alcuna intenzione di aumentare i prezzi delle proprie console, intenzione che viene fortemente ribadita in queste ore. Sony, insieme a Meta, è dunque l'unica azienda che al momento ha optato per un aumento di prezzo della propria console, per fare fronte alla difficile situazione economica internazionale che vede una forte inflazione accompagnata ad un clima incerto a causa della pandemia Covid-19 e della guerra tra Ucraina e Russia, con un mercato economico incerto e che non sembra promettere riprese nel breve periodo.