PS5 e Nintendo Switch, tra Oriente e Occidente: grande successo nel 2020

Nuovi dati di vendita relativi al 2020 offrono un'interessante istantanea dell'andamento del mercato videoludico all'interno di Gran Bretagna e Repubblica Popolare Cinese.

Secondo i dati offerti da Games Industry, lo scorso anno ha visto gli appassionati britannici acquistare circa 3,16 milioni di console. Tale dato indica una netta crescita rispetto a quanto visto nel corso del 2019, con un incremento di addirittura il 29,4%. Ad attirare maggiormente l'interesse della community videoludica attiva in Gran Bretagna è stata Nintendo Switch, risultata la console più venduta per ben 11 dei 12 mesi del 2020. Dato interessante, al secondo posto si colloca invece PlayStation 5, a dispetto del tardo debutto sul mercato e della scarsità delle scorte iniziali distribuite da Sony. Terzo posto invece per PlayStation 4, superata da PS5 solamente di stretta misura.

Decisamente interessante anche l'analisi dell'andamento del mercato cinese, resa possibile grazie all'analisi condotta da Niko Partners e riportata da Bloomberg. In Cina, si riferisce, la combinazione tra canali legali e aree grigie avrebbe generato più di 1,3 milioni di Nintendo Switch vendute nel Paese nel corso del 2020. La console, che è qui distribuita da Tencent, avrebbe così totalizzato un risultato pari al doppio di quello totalizzato congiuntamente da PlayStation 4 e Xbox One.