PS5, non solo i 1440p: nuovo aggiornamento firmware migliora la stabilità

Oltre ad aver messo a disposizione un nuovo Beta Update per PS5 con tante novità, tra le quali spicca in particolare il supporto ai 1440p, Sony ha nel mentre pubblicato anche un nuovo aggiornamento firmware per la sua console next-gen, dal peso molto contenuto.

L'Update 22.01-05.50.00.08-00.00.00.0.1 è stato messo a disposizione nelle scorse ore ed è disponibile per chiunque, essendo completamente scollegato dall'altro aggiornamento in Beta pubblicato solo in determinati territori. In ogni caso il nuovo firmware non implementa nessuna particolare stravolgimento all'hardware di PlayStation 5, apportando infatti soltanto un semplice potenziamento alla stabilità del sistema.

Negli ultimi tempi sono stati diversi gli aggiornamenti volti a rendere sempre più stabile la console: anche l'update PS5 che ha aggiunto funzioni inedite per la modalità a bassa latenza, pubblicato lo scorso 7 luglio, agiva direttamente sulle prestazioni della piattaforma in modo così da renderla ancora più performante. In ogni caso si tratta di modifiche molto marginali e in larga parte impercettibili dai giocatori, con la stessa Sony che non ha fatto annunci in merito a questa consueta operazione di routine.

Le attenzioni, insomma, sono rivolte al Beta Update attualmente non accessibile in Italia: oltre ai 1440p, tra le novità in fase di test troviamo anche la Game List, un accesso semplificato al menù delle Attività, confronto Audio Stereo e Audio 3D, e nuove feature social, che verranno tutte pubblicate a livello globale entro la fine del 2022.