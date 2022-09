PS5, non solo 1440p: nuova feature per i Trofei dopo l'ultimo update

Con il nuovo aggiornamento firmware, adesso PlayStation 5 supporta i 1440p, apportando anche migliorie per l'Audio 3D e rendendo più semplice accedere alle Attività in corso. Le novità dell'ultimo update però non sono finite ed interessano anche i collezionisti di Trofei.

D'ora in avanti, infatti, mentre si controlla l'elenco dei Trofei di un gioco, una nuova opzione permette di rivelare in anticipo tutti i Trofei Nascosti ed il loro relativo valore, ed avere quindi perfettamente chiaro come poterli sbloccare tutti senza dover ricorrere ad eventuali liste online. Ciò faciliterà non poco tutti gli appassionati cacciatori di queste ricompense: con l'accesso istantaneo anche alle coppette tenute segrete (generalmente per motivi di spoiler narrativi) adesso è possibile arrivare più facilmente e più velocemente all'ambito Trofei di Platino.

un video dello Youtuber Mystic, al minuto 06:38, mostra nel dettaglio come funziona questa feature: basta semplicemente attivare la funzione "Reveal All" per poter visionare la lista integrale di qualunque titolo. Ovviamente è possibile anche fare marcia indietro e disattivare l'opzione, riabilitando nuovamente i Trofei Nascosti. Ciò può rivelarsi molto utile soprattutto in caso di una seconda partita ad un determinato gioco, magari proprio per sbloccare ogni singola ricompensa e completarlo così al 100%.

Nel frattempo, per lo youtuber Austin Evans, il nuovo modello di PS5 è il migliore grazie a diverse migliorie interne che lo rendono più leggero e con un minor consumo energetico.