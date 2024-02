PS5 non riceverà sconti sostanziali in futuro: i margini di profitto di Sony sono bassi

Un documento ufficiale pubblicato da Sony in queste ore ha ulteriormente approfondito gli argomenti trattati durante la riunione con gli azionisti tenuta lo scorso mercoledì 14 febbraio. Tra questi figura anche il prezzo di vendita di PlayStation 5, che a quanto pare non subirà dei tagli sostanziali durante ciò che resta dell'attuale generazione.

Il Presidente e CEO ad Interim Hiroki Totoki e gli alti dirigenti di Sony hanno rivelato che i margini di profitto derivanti dalla vendita dell'hardware sono diminuiti rispetto al passato. Al fine di garantire guadagni adeguati per il resto dell'attuale ciclo generazionale, hanno dunque spiegato ai loro azionisti che tra i piani futuri non figurano sconti o tagli di prezzo sostanziali per PlayStation 5.

Nel resoconto finanziario relativo al terzo trimestre dell'Anno Fiscake 2023 si legge quanto segue: "Venendo a PS5, c'è una sfida che distingue l'attuale ciclo di console da PlayStation 4 e le altre generazioni, ovvero ci risulta difficile ridurre i nostri costi nel corso del ciclo. A differenza dei PC di fascia alta, le console PlayStation ci permettono di offrire un'esperienza immersiva a molte persone in un ambiente sicuro a un prezzo abbordabile. Per offrire questo tipo di esperienza, con i costi di componenti come i chip in crescita, la chiave sarà continuare a vendere le console senza sostanziali sconti [nel corso del loro ciclo produttivo] impegnandoci in una pianificazione dei prodotti che assicuri convenienza per i giocatori".

Le parole della dirigenza Sony non escludono totalmente l'attuazione di sconti o tagli di prezzo da qui alla fine dell'attuale generazione, tuttavia lasciano intendere che, nell'eventualità, non si riveleranno sostanziali. Lo scenario immaginato dagli analisti, secondo i quali PS5 potrebbe mantenere il prezzo attuale anche a seguito del lancio di PS5 Pro, appare dunque ancor più plausibile.

Nell'ambito dello stesso resoconto, Sony ha dichiarato di puntare anche sulle IP PlayStation (e sulla loro crescita su altre piattaforme) per massimizzare i margini di profitto.