PS5 non avrà l'uscita audio ottica, come Xbox Series X

Come emerso nei mesi scorsi, Xbox Series X non avrà l'uscita audio ottica e ora la medesima mancanza sembra essere confermata anche su PlayStation 5, almeno stando a quanto riportato da Astro, noto brand di cuffie e headset per il gaming.

Ai microfoni di Destructoid, un portavoce di Astro ha confermato che le cuffie PS5 prodotte dall'azienda verranno commercializzata insieme ad un adattatore HDMI/Ottico che permetterà il passaggio del segnale audio insieme a quello video senza alcun ritardo e senza perdita di qualità, grazie anche al supporto per gli standard HDMI 2.1 e HDCP.

Al momento Sony non ha annunciato nulla a riguardo ma Astro è uno dei principali brand del settore headset per il gaming e le dichiarazioni in questione suonano di fatto come una conferma dell'assenza dell'uscita audio ottica su PS5. Stiano comunque tranquilli i puristi dell'audio, anche perchè Sony ha intenzione di puntare molto su questo aspetto grazie all'Audio 3D, non è chiaro però il motivo che abbia portato la compagnia a rinunciare all'uscita audio ottica.

PlayStation 5 è attesa per la fine del 2020, la data di uscita non è ancora stata annunciata, anche in questo caso restiamo in attesa di saperne di più in merito.