PS5 non cancellerà PS4: utenza 'coinvolta e felice' tra gli obiettivi di Jim Ryan

A orami una decina di giorni dal lancio di PlayStation 5 sui primi mercati, il CEO Jim Ryan rassicura il pubblico sulla volontà di continuare a offrire supporto anche all'hardware current gen.

Intervistato dalla redazione di Games Industry, il dirigente PlayStation ha infatti avuto modo di ribadire che l'utenza attiva su PlayStation 4 resterà al centro dei pensieri di Sony anche per i mesi a venire. "Ovviamente, - ha spiegato Jim Ryan - i nostri occhi e il nostro orizzonte si estendono a ciò che è possibile fare con la community PS4, sulla base di ciò che abbiamo osservato nel corso degli ultimi sei mesi". Il riferimento, evidentemente, è all'aumento del numero di giocatori attivi sulla piattaforma verificatosi nel corso dei mesi di emergenza Coronavirus.



Nel corso del 2021, ma anche del 2022 - ribadisce Jim Ryan - i giocatori attivi su PlayStation 4 potrebbero ancora rappresentare la maggioranza all'interno della community PlayStation. Per questa ragione, afferma, "È cruciale mantenerli coinvolti e felici. E gli ultimi sei mesi hanno dimostrato che possiamo farlo con un'intensità che giudicavamo impossibile nel periodo pre-Covid". Una dichiarazione d'intenti che sembra confermare la volontà di supportare ancora a lungo PlayStation 4, nonostante alcune nuove esclusive non raggiungeranno la piattaforma. Da un lato Ratchet & Clank Rift Apart uscirà solo per PS5, ad esempio, esattamente come Demon's Souls. Dall'altra parte, altri titoli, come Marvels Spider-Man: Miles Morales avranno natura cross-gen.