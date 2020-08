PS5, non solo Champions League: avvistata partnership pubblicitaria con le Doritos

L'inizio del mese di agosto ha portato con sé i primi avvistamenti pubblicitari legati alla prossima generazione di console, con segnalazioni piuttosto interessanti.

Sul fronte Microsoft, ad esempio, una partnership tra Halo: Infinite e Monster Energy potrebbe persino aver offerto indizi su quello che sarà il prezzo di lancio di Xbox Series X. Anche sul fronte Sony hanno preso ampiamente il via i primi investimenti a scopo pubblicitario. A titolo di esempio, basta ricordare la presenza del logo PS5 in Champions League, ben evidente nei cartelloni promozionali presenti a bordo campo durante le partite della competizione calcistica europea.

Ora, dalle pagine virtuali del forum di ResetEra giunge un peculiare avvistamento. Sembra infatti che Sony abbia siglato una partnership pubblicitaria con i produttori di Doritos, noto brand di snack. A segnalare la collaborazione è la community, che riferisce, con tanto di documentazione fotografica, della commercializzazione in Europa del prodotto. Esattamente come nel caso di Halo: Infinite e Monster Energy, alla partnership è collegato un concorso a premi, con la possibilità per gli acquirenti di vincere una PlayStation 5. Direttamente in calce a questa news, potete trovare un'istantanea che immortala il packaging promozionale: vi è capitato di avvistarlo in tempi recenti?