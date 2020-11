PS5, non comprate unità SSD M.2 per espandere la memoria: Sony avverte

I due modelli di PlayStation 5, che arriveranno sul mercato il 19 novembre, saranno equipaggiati con un SSD customizzato ad alta velocità, in grado di garantire una larghezza di banda in lettura pari a 5,5 GB/s. L'unità, tuttavia, avrà una capienza di 825 GB (664 effettivi), una capienza inferiore a quella alla quale sono abituati molti giocatori.

Considerato che la grandezza dei giochi è sensibilmente aumentata negli ultimi anni, molti giocatori potrebbero essere invogliati ad espandere la memoria a disposizione. A tal proposito, PS5 è dotata di una porta di espansione che, in futuro, consentirà ai giocatori di aggiungere una memoria di archiviazione SSD M.2 da utilizzare per installare e riprodurre giochi per PS5 (questi ultimi, ricordiamo, non possono essere né riprodotti né immagazzinati su un comune hard disk esterno).

Questa funzionalità di espansione della memoria SSD M.2 verrà abilitata solamente dopo il lancio mediante un aggiornamento del firmware. Pertanto, Sony invita caldamente tutti i giocatori a non acquistare unità SSD M.2 destinate all’uso con PS5, almeno per il momento. In futuro, quando verrà finalmente abilitata la possibilità di espandere la memoria, sarà premura del colosso giapponese indicare tutti i dettagli sulle unità consigliate.

Al lancio, ricordiamo, sarà possibile utilizzare un hard disk esterno solo per archiviare ed eseguire i giochi di PlayStation 4 in retrocompatibilità. Attualmente, Sony sta valutando la possibilità di consentire ai giocatori di archiviare (ma non di riprodurre) i giochi per PS5 su un’unità esterna USB tramite un aggiornamento futuro.