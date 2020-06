PS5: non solo la console, anche gli accessori compaiono su Amazon Italia

A inizio settimana PlayStation 5 è comparsa su Amazon Italia con una pagina prodotto provvisoria che non riporta informazioni come prezzo e data di uscita. Ma c'è di più perchè nelle scorse ore anche gli accessori ufficiali sono spuntati nel database del celebre rivenditore.

Nello specifico nei listini di Amazon.it troviamo tutti gli accessori per PlayStation 5 annunciati fino ad oggi da Sony, ovvero la nuova Camera HD, il DualSense con la basetta di ricarica (venduta separatamente), il Remote Controller e l'Headset Wireless Pulse 3D.

PS5 Accessori

Così come per la console, anche in questo caso non ci sono prezzi o date di uscita indicate ma è chiaro come qualcosa si stia muovendo dietro le quinte, così da non farsi trovare impreparati all'apertura dei preordini. Tutti i principali rivenditori italiani hanno inaugurato la sezione PS5 sui propri siti, da GameStop a Mediaworld, passando per Unieuro, Euronics e appunto Amazon.

Secondo alcuni rumor i preordini di PS5 partiranno ufficialmente a luglio o al più tardi a inizio agosto, per il momento però tutto tace da parte di Sony, con la compagnia che si è limitata a ribadire che la console uscirà a fine anno.