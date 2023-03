PS5 batte pure PS2 in USA: è la PlayStation più venduta di sempre a febbraio

Il merito di questo risultato va tanto all'appeal della console, quanto all' abbondanza di scorte che si è finalmente venuta ad instaurare dopo gli anni difficili della pandemia , la quale ha duramente impattato su tutto il sistema distributivo e produttivo, oltre che sulla salute pubblica. Come lo stesso Piscatella ha ben spiegato in uno dei suoi tweet, "il mese di febbraio ha messo in evidenza una stabilizzazione delle tendenze, sia in termini di acquisti che di engagement" e che "ci troviamo in 'una nuova normalità' , nella quale non siamo più soggetti (per ora) alle fluttuazioni selvagge del mercato cominciate a marzo 2020".

February 2023 PlayStation 5 sales were the highest EVER for any PlayStation console in the month of February



Even PS2 and PS4 at their peaks never sold in February as much as PS5 just did. Sony is forecasting the biggest Q1 for any console in history



Source @MatPiscatella pic.twitter.com/6GkOIsBcW2 — Benji-Sales (@BenjiSales) March 29, 2023

