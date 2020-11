PS5, non solo Demon's Souls: la next-gen porta con sé...proposte di matrimonio!

In Canada, la catena Cotsco ha messo in vendita un bundle PS5 da 1.400 euro, ma non ha pensato di includere al suo interno anche un anello di fidanzamento: idea che invece, a a quanto pare, è venuta a molti videogiocatori!

Dalle pagine del noto forum Reddit giungono infatti molteplici segnalazioni legate a proposte di matrimonio che si sono accompagnate all'arrivo in casa della next-gen, con PlayStation 5 che si è vista trasformata in veicolo di dichiarazione sentimentale. Direttamente in calce a questa news, potete visionare alcuni esempi, arricchiti da scatti pubblicati dai diretti interessati. C'è chi si è divertito a condividere un'immagine dell'anello al dito della fidanzata, mentre una confezione PlayStation 5 troneggia sotto l'albero di Natale: entrambe le sorprese sembrano aver contribuito a creare in casa un'atmosfera gioiosa.

C'è poi chi ha invece deciso di rivelare qualche retroscena aggiuntivo, tra chi ha deciso di nascondere un anello nella confezione della PlayStation 5 prenotata per la fidanzata e chi invece ha aggiunto un gradito tocco di creatività all'iniziativa. Su questo fronte, la vittoria sembra aggiudicarsela "Ben", che tra un Demon's Souls e un Assassin's Creed: Valhalla ha aggiunto all'elenco dei giochi PS5 in arrivo in casa anche una confezione personalizzata con annessa richiesta di matrimonio per la sua "Jolene". Cosa ve ne pare, l'arrivo della next-gen vi ha suscitato idee similari? Nel caso, potreste essere ancora in tempo: le consegne di PS5 in Italia non sembrano ancora aver preso il via!