PS5, non solo DualSense: Corsair conferma lo sviluppo di un controller SCUF

In occasione dell'ultima riunione con gli azionisti di Corsair, i vertici del produttore di periferiche e accessori gaming annunciano di essere al lavoro per lanciare "nel minor tempo possibile" un nuovo controller della linea SCUF espressamente progettato per PlayStation 5.

A darne conferma è lo stesso Andy Paul: l'amministratore delegato di Corsair coglie l'opportunità offertagli dal report finanziario per riferire agli investitori dell'azienda californiana che "come potete ovviamente immaginare, stiamo lavorando il più velocemente possibile per lanciare un controller SCUF per PlayStation 5. Non abbiamo ancora annunciato la finestra di commercializzazione del controller, ma sospetto che lo lanceremo presto e che sapremo dimostrare di essere più veloci nel farlo rispetto a tutti i nostri concorrenti". Il controller in questione, quindi, dovrebbe vantare delle funzionalità avanzate come il feedback aptico o i trigger adattivi del DualSense e, di conseguenza, supportare la retrocompatibilità dei giochi PS4 ed essere pienamente compatibile con i titoli PS5.

Il CEO di Corsair sottolinea inoltre come "abbiamo un contratto di licenza con Microsoft per Xbox ma la divisione SCUF genera maggiori vendite su PS4, si tratta della maggior fonte di entrate. Come probabilmente saprete, la base installata di PS4 supera abbondantemente le 100 milioni di unità e ci sono già milioni di PS5 vendute. Quindi sì, la maggior parte della domanda proviene da quel segmento".

