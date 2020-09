PS5 non ferma PS4: per Jim Ryan la console avrà ancora lunga vita

In seguito all'annuncio del prezzo e della data di lancio di PlayStation 5, Sony ha avuto modo di esprimersi su molte tematiche, tra le quali il futuro dell'attuale ammiraglia.

Discutendo con il The Wahington Post, Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment ha dichiarato in di attendersi ancora una lunga vita per PlayStation 4. Nello specifico, le stime del dirigente si sono attestate su di un massimo di quattro anni, anche e soprattutto in considerazione dell'enorme base installata su cui può contare l'hadware. Nel corso del suo ciclo vitale, infatti, PlayStation 4 ha ottenuto un grandissimo successo commerciale.

"La community PlayStation 4 - ha affermato Jim Ryan - continuerà ad essere ancora incredibilmente importante per noi per circa tre o quattro anni. Molti si sposteranno su PlayStation 5, è quello che ci auguriamo se faremo bene il nostro lavoro, ma decine di milioni resteranno ancora su PlayStation 4".



Su questo fronte, possiamo ricordare che è stato confermato l'arrivo di Horizon: Forbidden West anche su PlayStation 4: i giocatori che non passeranno immediatamente alla next gen avranno dunque modo di sfruttare il sequel dell'apprezzato gioco di Guerrilla Games. Nel corso dell'evento PS5, Insomniac ha consentito di trarre molte nuove informazioni su Spider Man: Miles Morales: ve ne parla il nostro Giuseppe Arace.