PS5 non offrirà un browser per la navigazione nel web

A pochi giorni dal lancio, Sony ha finalmente sciolto tutti i dubbi in merito alle funzionalità di PlayStation 5, console di nuova generazione destinata ad arrivare sul mercato il prossimo 19 novembre.

Tra conferme e gradite sorprese, c'è tuttavia stato spazio anche per qualche mancanza inattesa. Con una delle sue molteplici FAQ, Sony ha rivelato che PlayStation 5 non includerà un browser per la navigazione sul web. In sostanza, i giocatori non potranno andare su internet alla ricerca delle ultime notizie, consultare delle guide per i giochi o accedere a pagine o manuali ai quali, molto spesso, rimandavano gli stessi giochi. Una notizia che arriva in maniera del tutto inaspettata, dal momento che erano munite di un browser web entrambe le console precedenti, PS3 e PlayStation 4.

Ai giocatori che utilizzavano il browser integrato per per cercare dei consigli per avanzare nei giochi più ostici, segnaliamo che PS5 offrirà una funzione dedicata alla consultazione delle video-guide (Demon's Souls ne avrà ben 180), accessibile esclusivamente con un abbonamento a PlayStation Plus.

Grazie alle FAQ pubblicate oggi abbiamo anche scoperto che PS5 riceverà il supporto alla risoluzione 8K dopo il lancio e i programmi futuri per i giochi del PlayStation Plus.