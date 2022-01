PS5, non solo PS VR 2: Jim Ryan promette novità per i Tornei nel 2022

Con ben 17 team al lavoro su PS4, PS5 e PS VR 2, sembra probabile che il nuovo anno di Sony porterà con sé l'annuncio e la pubblicazione di molte nuove esclusive, ma i giochi non saranno l'unico focus della compagnia nipponica.

In occasione del CES 2022, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha infatti confermato che il 2022 vedrà Sony concentrarsi anche sul fronte dei servizi e delle funzioni proposte da PlayStation 5. Nello specifico, il dirigente ha posto l'accento sul prossimo esordio di "una nuova feature per i Tornei" sulla console di nuova generazione. Su questo fronte, Jm Ryan non ha però offerto troppi dettagli, preferendo rimandare ad un secondo momento la comunicazione di ulteriori informazioni sulle novità previste per i Tornei su PS5.

Sempre dal palco dell'evento, Jim Ryan ha ricordato come nel corso del primo anno di presenza sul mercato, PlayStation 5 abbia accolto diverse novità, come l'attivazione del supporto all'Audio 3D per gli speaker TV o l'abilitazione della feature Share Play con PS4. Tale tendenza, si apprende, dovrebbe dunque caratterizzare anche il nuovo anno: quali caratteristiche vorreste veder debuttare sull'hardware Sony? Di recente, ad esempio, un nuovo brevetto dell'azienda ha suggerito la possibile implementazione di un nuovo sistema di guide in-game su PS5.