PS5, ma non solo: Sony pensa anche a portare le sue IP su PC, cinema e serie TV

A termine dell'ultimo evento dedicato al debutto di PlayStation 5, il The Washington Post ha avuto modo di pubblicare una ricca intervista a Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment.

Tra i molteplici argomenti affrontati, tra i quali figura la conferma che Sony non creerà un proprio Xbox Game Pass, ha trovato spazio anche qualche riflessione sull'espansione delle IP PlayStation. Su questo fronte, ha riferito il dirigente del colosso videoludico, vi è sicuramente un interesse in direzione del mercato PC, come testimoniato anche dall'arrivo sulla piattaforma di Death Stranding e, successivamente, anche di Horizon: Zero Dawn. Ma non solo: anche il mondo del cinema e delle serie TV resta al centro delle riflessioni Sony, come testimoniato dall'annuncio di una serie HBO ispirata a The Last of Us.



Pur volendo tutelare PlayStation come il tetto di riferimento sotto il quale riposano le IP Sony, ha riferito Jim Ryan, alla compagnia pare il momento giusto per espandere i settori di affermazione delle proprie IP. "Pensiamo che entrambi questi step siano logici e razionali. - ha proseguito il dirigente - Dovremmo fare in modo che le IP agiscano ancora di più come uno strumento acquisito per la community PlayStation".



Tra i temi attualmente più caldi, figura inoltre il dibattito sull'aumento dei prezzi dei giochi next gen.