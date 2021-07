PS5: non solo SSD e Audio 3D, tutte le novità del firmware Beta 2.0-04.00.00

Sta arrivando proprio in queste ore il nuovo firmware Beta per PS5. Disponibile al momento come test esclusivamente per gli utenti iscritti al programma Beta provenienti da Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia, l'update è identificato con la sigla Beta 2.0-04.00.00.

La principale feature introdotta dall'aggiornamento è senza dubbio la possibilità di espandere la memoria della console attraverso unità SSD M.2, come il Seagate FireCuda 530 in arrivo a breve o il Samsung 980 Pro. Sony ha specificato che le prestazione di unità esterne potrebbero non essere all'altezza dell'SSD interno della macchina – che come sappiamo bene adotta soluzioni custom – ribadendo che serviranno caratteristiche precise per poter risultare compatibili: Pcle Gen4 e una velocità pari o superiore a 5.500MB/s.

Il prossimo firmware introdurrà anche il supporto Audio 3D per gli speaker integrati di TV e monitor, sfruttando il DualSense per misurare l'acustica di una stanza e applicare un effetto audio tridimensionale. Sono previsti anche miglioramenti alla scheda Amici, al sistema di tracciamento dei trofei nel centro di controllo e nella gestione delle versioni PS4 e PS5 dei giochi, con le diverse edizioni destinate a essere mostrate separatamente indicando la piattaforma originale.

Ricordiamo che, almeno per ora, il programma Beta non include l'Italia. Dovremo dunque aspettare il rilascio ufficiale del nuovo firmware, al momento ancora senza una data precisa, per sperimentare di persona queste novità. Fateci ad ogni modo sapere se queste modifiche vi convincono, e se siete intenzionati a espandere la memoria di PS5 in un prossimo futuro: lo spazio per i commenti è tutto vostro.