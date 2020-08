PS5, non solo State of Play: nuovo annuncio ad agosto secondo Bloomberg

Dopo il rincorrersi di un ampio numero di voci di corridoio e speculazioni, Sony ha di recente confermato la trasmissione di un nuovo State of Play ad agosto.

L'annuncio ufficiale dell'appuntamento streaming non ha tuttavia fermato il fluire di indiscrezioni legate all'universo PlayStation. Le ultime novità su questo fronte giungono nientemeno che dalle pagine dell'autorevole Bloomberg, che cita proprie fonti anonime. In particolare, si rivela che il mese di agosto dovrebbe accogliere un ulteriore annuncio dedicato a PS5 da parte di Sony. "Un dipendente di una unità PlayStation, che ha chiesto di restare anonimo perché il piano non è ancora pubblico, - si legge sulle pagine di Bloomberg - riferisce che il prossimo annuncio di Sony riguardante PlayStation 5 è provvisoriamente fissato per questo mese".



Nessun ulteriore dettaglio è stato condiviso con il pubblico. A fronte dell'assenza totale di indizi, un candidato ideale per un annuncio sembra essere l'insieme di data e prezzo di lancio di PS5, ancora non ufficializzati da Sony. Al momento, tuttavia, si tratta di semplici speculazioni: per scoprire se le fonti Bloomberg si riveleranno affidabili, non resta altro da fare che attendere eventuali mosse da parte della dirigenza Sony.



In chiusura, lo ricordiamo, il prezzo di PS5 non sarà annunciato allo State of Play fissato per giovedì 6 agosto.