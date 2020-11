PS5 non supporta l'output a 1440p: la conferma di Sony

Nonostante le dichiarazioni di BenQ, che nei giorni scorsi invitava a prendere in considerazione l'acquisto di un monitor QHD da accoppiare a PlayStation 5, oggi abbiamo scoperto che la console di prossima generazione di casa Sony non supporterà la risoluzione 1440p.

A confermarlo è stato lo stesso colosso giapponese, che in una mail inviata alla nostra redazione ha specificato chiaramente che PS5 non supporta l'output a 1440p (QHD). La precisazione va in parziale contraddizione con quando affermato da BenQ, anche se al momento non è ben chiaro come si comporta PlayStation 5 quando viene attaccata ad un monitor con quella specifica risoluzione: l'output viene impostato automaticamente a 1080p, oppure il segnale viene downscalato a 1440p a partire dalla risoluzione 4K? Alcuni monitor sono in grado di effettuare questo tipo di downscaling (forse anche quelli BenQ), ma potremo appurarlo solamente con delle prove sul campo. Di certo, al momento, sappiamo che PS5 non supporta l'output nativo a 1440p.

PlayStation 5, ricordiamo, verrà lanciata in due differenti modelli - la versione base e la Digital Edition - il prossimo 19 novembre. La notizia di oggi fa da contraltare alla ben più positiva dichiarazioni di ieri, con la quale Sony ha confermato la presenza di cavo HDMI 2.1 nella confezione di PS5.