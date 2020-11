PS5 non supporta il VRR per ora, la conferma nella recensione di Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato la recensione di PlayStation 5, lodando molti aspetti della console next-gen di Sony ma segnalando alcune assenze, come il mancato supporto al VRR (Variable Refresh Rate), standard dell'HDMI 2.1 e per ora non supportato da PS5.

Cos'è e come funziona il Variable Refresh Rate? Come riportato nel nostro approfondimento "questa tecnologia nasce per risolvere un problema molto comune quando si gioca, ovvero la mancata sincronizzazione del refresh rate dello schermo con il numero di fotogrammi generati dalla GPU. Quando su un display viene riprodotto un video il numero di frame che viene inviato dalla sorgente rimane costante, in questo modo non ci sono discrepanze tra il refresh rate e gli fps generati dalla fonte. Nel caso del gaming questo non avviene perché la sorgente, che può essere una console come un PC, deve fare i conti con una situazione variabile, in cui il numero di frame generati dalla scheda video non è costante e può essere soggetto a variazioni più o meno significative."

PlayStation 5 in ogni caso supporta i 120hz e nella confezione di PS5 è presente un cavo HDMI 2.1, tuttavia al momento non c'è traccia del VRR, sebbene questa tecnologia venga citata tra le specifiche della console. Con ogni probabilità Sony implementerà la compatibilità con il Variable Refresh Rate tramite aggiornamento gratuito, Digital Foundry mette in evidenza anche l'assenza della funzionalità ALLM Auto Low Latency Mode e il mancato supporto per l'output nativo a 1440p.

Non ci sono però solo note negative e Digital Foundry sottolinea l'ottimo lavoro svolto con l'interfaccia grafica e con l'ottimizzazione generale del sistema operativo e dell'hardware, lodando il sistema di raffreddamento di PS5 e mettendo in luce le ottime qualità della console, meno impressionante sempre secondo i tecnici di DF è invece il Tempest Engine 3D Audio, ma c'è da dire che al momento non è possibile sfruttare questa tecnologia al massimo delle sue potenzialità, il giudizio definitivo su questo aspetto è quindi rimandato.