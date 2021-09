PS5 non si trova? Prova a vincerla con Kit Kat e Lion, in palio anche abbonamenti PS Plus

Nestlè Italia ha lanciato un nuovo concorso in collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia: acquistando prodotti della linea Kit Kat e Lion si avrà la possibilità di partecipare all'estrazione di una console PlayStation 5 o di un abbonamento PlayStation Plus 12 mesi.

Tutto quello che dovrete fare è acquistare un prodotto a scelta tra Kit Kat Original (singolo), Kit Kat Multipack nei gusti Original, Dark e White, Kit Kat Chunky, Lion e Lion Multipack in promozione, all'interno della confezione troverete un codice alfanumerico da digitare sul sito Play Break & Win, tra tutti i codici registrati entro il 30 gennaio 2022 verranno estratti (entro il 28 febbraio 2022) i vincitori che si porteranno a casa ogni settimana una PlayStation 5 e un abbonamento PlayStation Plus 12 Mesi, per l'estrazione finale sono in palio anche 19 console PS5, 19 abbonamenti Plus e 21 controller DualSense.

Trovate il regolamento completo a questo indirizzo, la promozione è valida solo in Italia, solamente i maggiorenni potranno registrarsi al sito e partecipare all'estrazione dei premi in palio ogni settimana e all'estrazione finale che si terrà entro il 28 febbraio.

Nota Bene - Everyeye.it non è in alcun modo associata al concorso o agli organizzatori dello stesso, riportiamo la notizia per dovere di cronaca.