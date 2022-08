PS5 non si trova ma negli USA batte tutti per quanto riguarda le vendite in dollari

Da mesi ormai il ritornello è sempre lo stesso, PlayStation 5 non si trova, le scorte scarseggiano e la console è ancora difficile da reperire, nonostante siano passati quasi due anni dal lancio avvenuto a novembre 2020. Eppure, PS5 domina la classifica USA risultando la console più venduta del 2022 per quanto riguarda le vendite in dollari.

Mat Piscatella di NPD sottolinea come sia proprio PlayStation 5 l'hardware dominante negli Stati Uniti nel 2022 (e nel mese di luglio) per quanto riguarda le vendite in dollari, mentre per quanto riguarda le unità effettivamente vendute, il primato dell'anno (fino ad oggi) spetta a Nintendo Switch.

In altre parole, avendo un prezzo al dettaglio più elevato, PlayStation 5 garantisce numeri maggiori per quanto riguarda appunto le vendite in dollari. in termini strettamente numerici però non riesce a superare Nintendo Switch, che può contare su un maggior numero di unità vendute nella prima metà dell'anno, prendendo in esame i soli Stati Uniti.

Da segnalare come il DualSense in colorazione Midnight Black sia stato l'accessorio in assoluto più venduto a luglio in Nord America. Anche molti giochi PlayStation 5 rientrato in Top 10 dei giochi più venduti a luglio, tra cui MLB The Show 22 in seconda posizione, Horizon Forbidden West al sesto posto e Marvel's Spider-Man Miles Morales in decima posizione.