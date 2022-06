PS5: notifiche per i giochi in wishlist che arrivano su PlayStation Plus Extra e Premium

Con l'arrivo del nuovo PlayStation Plus in Nord America, è stata scoperta una nuova funzionalità molto interessante per gli abbonati: se un gioco presente nella vostra lista desideri su PS5 viene aggiunto a PS Plus Extra o Premium, riceverete una notifica su PlayStation 5 e PlayStation App.

Facciamo un semplice esempio, avete messo Horizon Forbidden West nella lista desideri di PS5, state monitorando eventuali sconti ma sorpresa, il gioco viene aggiunto al catalogo PlayStation Plus Premium/Extra, a questo punto riceverete una notifica sulla console che vi invita a scaricare il gioco se siete abbonati, oppure ad iscrivervi per avere la possibilità di giocare al vostro gioco preferito.

Non è chiaro se le notifiche saranno attive anche per i giochi che invece abbandoneranno il catalogo, ad esempio Red Dead Redemption 2 non sarà più su PlayStation Plus Extra/Premium da settembre 2022, tuttavia od oggi non sono state inviate notifiche per segnalarne la rimozione. Forse è troppo presto?

In ogni caso si tratta di una novità interessante che vi permetterà di tenere sempre sotto controllo lo stato dei giochi della vostra wishlist, scoprendo immediatamente se questi sono entrati nel catalogo PlayStation Plus per gli abbonati Premium ed Extra. Lo sapevate? La trial di The Last of Us Parte 1 arriverà su PlayStation Plus stando ad un leak.