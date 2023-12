PS5: novembre 2023 è stato il mese migliore di sempre per qualsiasi console Sony

Ancor prima di scoprire quali saranno le performance della console in pieno periodo natalizio, PlayStation 5 ha già fatto segnare un nuovo record per Sony. Come segnalato da Pierre Harding-Rolls, PS5 ha dato vita al miglior mese di sempre per la compagnia nipponica in termini di vendite di console da gaming.

Si tratta di un record storico, con cifre mai raggiunte prima da Sony in un singolo mese con nessun'altra console che abbia immesso sul mercato, sia casalinga che portatile. Questo, a testimonianza del periodo di salute di PS5, che si avvicina al Natale con le migliori previsioni per la compagnia attualmente guidata da Hiroki Totoki.

"Il mese di novembre del 2023 ha segnato il record di vendite di console più grande di sempre per Sony, misurato sia in termini di unità che di ricavi. Nonostante il calo delle vendite negli Stati Uniti nel mese di novembre, rispetto all'anno precedente, Sony ha registrato un mese record", recita il cinguettio di Pierre Harding-Rolls, analista di mercato presso Ampere Analysis.

Il 2023 è stato un anno di netta crescita per la console Sony, che superati i problemi di produzione degli ultimi anni sta ora macinando numeri decisamente promettenti. PS5 è stata la console più venduta del 2023 con 22.5 milioni di unità distribuite, superando sia la sua concorrente principale Xbox Series X|S che Nintendo Switch.