PS5: ADM rivela al Computex le GPU Radeon RX 5000, novità all'E3 2019?

Seppur indirettamente, il Computex di Taipei che si sta svolgendo in queste ore ci fornisce nuovi dettagli su PlayStation 5. Durante l'evento Lisa Su di AMD ha annunciato ufficialmente le GPU Radeon "Navi" RX 5000 oltre alle nuove CPU Zen 2 a 7nm che andranno a comporre parte dell'architettura di PS5, Xbox Scarlett e probabilmente Google Stadia.

I nuovi chip AMD Navi sono basati su architettura RDNA, che dovrebbe garantire prestazioni migliori rispetto a Vega, a parità di frequenza di clock, abbassando al tempo stesso anche i consumi energetici. Le nuove Radeon RX 5000 utilizzeranno anche lo standard PCIex 4.0, introdotto con la piattaforma Ryzen X570, standard che dovrebbe garantire una maggior banda a disposizione.

Le informazioni sulle nuove AMD Raden Navi RX 5000 non sono ancora molte e con ogni probabilità ne sapremo di più all'E3 di Los Angeles, dove AMD ha in programma una conferenza (su Everyeye.it trovate date e orari E3 2019) intitolata Next Horizon Gaming, dedicata proprio all'hardware da gioco. Interessante come Lisa Su abbia espressamente parlato di "Next Gen PlayStation" durante il Computex, ribadendo e sottolineando la partnership con Sony nella produzione di PlayStation 5... che PS5 sia davvero destinata a competere con i PC di fascia alta, come riportano alcuni rumor degli ultimi mesi? Lo scopriremo presto...



La casa giapponese ha ribadito e confermato che non parteciperà all'E3 di Los Angeles ma proprio lo showcase di AMD potrebbe fornirci importanti novità sulle specifiche tecniche di PS5, in parte già rivelate da Mark Cerny, in attesa della presentazione ufficiale della nuova console Next-Gen Sony.