PS5 è diventata una console più scadente con la prima revisione?

La scorsa settimana Sony ha dato il via alla commercializzazione di un modello revisionato di PlayStation 5 contraddistinto dal codice identificativo CFI-1102A. In mancanza di note ufficiali, abbiamo dovuto attendere le osservazioni degli early adopters per scoprire le novità della nuova iterazione della console next-gen.

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato della presenza di uno stand per PS5 differente, caratterizzato da un peso minore e dotato di una vite che non necessita di cacciavite per essere fissata. A quanto pare le novità si approfondano anche sotto al cofano della console. Lo specialista Austin Evans ha smontato la console pezzo per pezzo scoprendo la presenza di un dissipatore notevolmente più piccolo (pesa quasi 300 grammi in meno) e di un nuovo chip wi-fi che sulla carta dovrebbe risolvere le problematiche individuate da alcuni giocatori al lancio della console.

Evans e il suo collega concludono la loro analisi giudicando il nuovo modello di PS5 più scadente rispetto all'originale, dal momento che il dissipatore più piccolo, sebbene comporti un alleggerimento del peso complessivo della console, non riduce il calore con la medesima efficienza, essendo associato al medesimo chip. Di conseguenza, secondo la loro prova il modello CFI-1102A scalda di più. I due esperti hanno anche ricordato la storia degli aggiornamenti di PlayStation 3, una console che a loro dire è peggiorata costantemente ad ogni nuova revisione hardware operata da Sony.

"Il primo vero aggiornamento di PS5 che abbiamo visto in meno di un anno può essere considerato senza alcun dubbio come un peggioramento della console originale, almeno per quanto riguarda le temperature e il raffreddamento", spiega Evans. In cima a questa notizia trovate la video analisi completa, mentre in calce potete osservare la cospicua differenza in dimensione tra i due dissipatori (a sinistra il vecchio, a destra il nuovo).