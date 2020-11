PS5, nuova analisi e design alternativo: parla il designer italiano Breccia

Il design bicromatico e peculiare di PlayStation 5 ha catturato sin dal reveal nel mese di giugno l'attenzione del pubblico, con la community videoludica che gli ha riservato un'accoglienza piuttosto divisiva.

Ora, a diversi mesi di distanza e con la console di nuova generazione finalmente nelle case degli appassionati, è il momento adatto per tornare a riflettere su questo specifico aspetto del hardware Sony. E a cogliere l'occasione troviamo il designer italiano Breccia, che già nel corso dell'estate aveva offerto un'interessante disamina del design scelto per PlayStation 5. Del tema, si era discusso anche sul Canale Twitch di Everyeye, grazie ad una ricca diretta che aveva visto lo stesso Breccia dialogare con il nostro Francesco Fossetti (qualora vogliate recuperarla, la trovate in calce a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye On Demand).



Trascorso il Day One europeo della console di nuova generazione, Breccia propone al pubblico una nuova video analisi del design di PlayStation 5. Nel presentare il proprio punto di vista sulle scelte adottate dal team Sony, il professionista propone anche una personale reinterpretazione dell'hardware. Per ogni dettaglio, potete trovare l'interessante filmato direttamente in apertura a questa news, buona visione!



In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale confronto tra design, interfaccia e giochi di PS5 e Xbox Series X, a cura di Marco Mottura.