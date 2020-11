PS5 e la nuova interfaccia: tutti i dettagli sulla Dashboard in video!

Al debutto di PlayStation 5 sul mercato italiano mancano ancora alcuni giorni, con l'appuntamento fissato per la giornata del prossimo giovedì 19 novembre.

Come ormai noto, tra le molteplici novità che l'hardware porterà con sé, figura anche una interfaccia utente inedita, che punta a offrire un'esperienza rinnovata rispetto a quanto visto su PlayStation 4. Dopo aver conservato a lungo il mistero sulla stessa, Sony si è decisa ad alzare il sipario sulla Dashboard di PlayStation 5 soltanto nel corso del mese di ottobre.



Con la console di prossima generazione nei propri uffici, la Redazione di Everyeye ha dunque deciso di presentarvi ogni dettaglio essenziale in merito alle novità introdotte. Per l'occasione, abbiamo dunque confezionato un video interamente dedicato, nel quale il nostro Francesco Fossetti vi accompagna alla scoperta di ogni aspetto della nuova interfaccia di PlayStation 5. Come di consueto, potete trovare il filmato disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo dunque una buona visione!



L'esperienza complessiva offerta dalla dashboard è stata inoltre oggetto d'analisi di un ricco confronto tra PlaySation 5 e Xbox Series X, nel quale il nostro Marco Mottura ha peraltro discusso anche di design, controller e offerta ludica dei nuovi hardware.