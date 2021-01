PS5, nuova truffa su eBay: controller Xbox spediti al posto dei DualSense

La carenza di PlayStation 5 nei negozi ha spinto negli ultimi mesi numerosi furbetti a mettere in pratica delle vere e proprie truffe su eBay e altri siti dello stesso tipo per ingannare gli utenti e lucrarci sopra. L'ultima di queste trovate riguarda il DualSense, ovvero il controller di PS5 anch'esso difficile da reperire.

Stando alle testimonianze di alcuni utenti, c'è infatti chi ha acquistato sulla celebre piattaforma di compravendita online un controller per PlayStation 5 per poi ricevere la scatola originale del prodotto con all'interno un controller Xbox One (stiamo quindi parlando del vecchio modello) verniciato in modo da ricordare il DualSense. Come potete infatti notare nello scatto pubblicato dallo sfortunato utente e che trovate in calce alla notizia, il truffatore ha dipinto la periferica per darle un aspetto vagamente simile al controller di PlayStation 5, ovvero con una parte bianca ed una nera. Mentre gli utenti si stanno facendo una risata nei commenti al post pubblicato su Reddit, è probabile che l'utente truffato abbia già ricevuto un rimborso, dal momento che eBay ha confermato la sua intenzione di porre fine a situazione di questo tipo e legate alla console di nuova generazione Sony.

Vi ricordiamo infatti che fino a qualche settimana fa c'era chi vendeva foto di PS5 a 500 euro e qualcuno ha persino ricevuto un mattone acquistando una PlayStation 5.