PS5: nuovamente disponibile il bundle con Horizon Forbidden West in UK

A pochi giorni dal primo avvistamento del bundle di PlayStation 5 e Horizon Forbidden West, un altro rivenditore britannico offre nuovamente la console Sony in accoppiata con l'ultima fatica di Guerrilla Games.

Il bundle originariamente apparso su ShopTo è rapidamente andato sold-out, ma i clienti britannici possono ora nuovamente approfittare dell'offerta tramite il rivenditore Argos. PlayStation 5 + Horizon Forbidden West vengono proposti al prezzo di 499,99 sterline con la Standard Editition di PS5 e 409,99 sterline in Digital Edition. Assicurarsi il bundle vorrebbe dire risparmiare sull'acquisto separato dei due prodotti, tuttavia c'è da tenere in conto che la copia di Horizon Forbidden West sarà esclusivamente in formato scaricabile.

Al momento il bundle risulta ancora disponibile per l'acquisto in entrambe le versioni, ma è probabile che a breve si registrerà nuovamente il sold-out. Sony non ha mai annunciato pubblicamente il bundle di PlayStation 5 e Horizon Forbidden West, ma data la distribuzione nel Regno Unito si spera che l'offerta possa essere proposta anche negli altri Paesi europei, compresa l'Italia.

I bundle costituiscono una ghiotta occasione per mettere le mani sulla console Sony, specialmente considerando i problemi di scorte che frenano la distribuzione e le vendite di PS5, e con buona probabilità continueranno a farlo almeno per tutto il resto dell'anno. La compagnia di Jim Ryan ha in ogni caso dichiarato di voler distribuire il 50% di PS5 in più rispetto all'anno fiscale appena concluso.