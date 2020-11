PS5: nuove console presto in arrivo da Unieuro?

Allo stato attuale, riuscire ad acquistare una PS5 è una vera e propria impresa. La console di nuova generazione di casa Sony risulta irreperibile praticamente ovunque, pertanto non ci stupiamo affatto del caos che viene a generarsi ogni qualvolta una nuova partita di console viene messa a disposizione dai principali rivenditori italiani.

Ad esempio, in occasione del lancio ufficiale della console di ieri 19 novembre Unieuro ha messo in vendita un certo quantitativo di PlayStation 5 Digital Edition con spedizione prevista a partire dal 15 dicembre. Prevedibilmente il sito non ha retto, generando molteplici errori e crash. Sono bastati pochi minuti per registrare il sold-out: la disponibilità molto limitata, tra l'altro, non ha affatto aiutato.

Mentre alcuni giocatori continuano a lamentarsi di alcuni disservizi di Unieuro, attraverso i propriprofili social il rivenditore ha ringraziato tutti coloro che hanno visitato il sito nel tentativo di accaparrarsi una nuova console. Il messaggio ha catturato la nostra attenzione poiché invita tutti gli utenti a continuare a monitorare il sito, lasciando intendere che presto potrebbero essere messe in vendita altre console. "Grazie a tutti coloro i quali hanno visitato il nostro sito e prenotato una PS5. Se non siete riusciti a ordinare una console, continuate a visitare il nostro sito per nuovi aggiornamenti".

Al momento non abbiamo nessuna certezza in merito, ma vi consigliamo di dare uno sguardo al sito di Unieuro di tanto in tanto. Sarà inoltre nostra premura avvertirvi non appena verremo a sapere qualcosa di nuovo. Siete riusciti ad acquistare PlayStation 5?