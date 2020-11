PS5, nuove console in arrivo nei prossimi giorni? Gli indizi dal web

Il lancio di PS5 è stato piuttosto problematico: a causa dell'elevata richiesta e della ridotta disponibilità di console un gran numero di giocatori sono rimasti a bocca asciutta. Adesso sono tutti in attesa dell'arrivo di una nuova partita di PS5 e della riapertura delle vendite, ma quando avverrà? Proviamo a fare il punto della situazione.

Unieuro è stato uno dei rivenditori ad aver messo a disposizione un nuovo quantitativo di PlayStation 5 (in edizione Digital, nello specifico) al day-one dello scorso 19 novembre. Come prevedibile sono state polverizzate in pochissimo tempo, e non sono neppure mancati disservizi e problemi al sito provocati dall'elevata affluenza. Il rivenditore ha poi pubblicato un messaggio di ringraziamento, invitando tutti quanti a "continuare a visitare il sito per nuovi aggiornamenti", lasciando intendere che nuove unità potrebbero essere messe in vendita da un momento all'altro.

Un messaggio molto simile è stato pubblicato anche da Mediaworld: "Grazie a tutti coloro i quali hanno visitato il nostro sito e prenotato una PS5. Se non siete riusciti a ordinare una console, continuate a visitare il nostro sito per nuovi aggiornamenti". Anche Mediaworld si appresta a rimettere in vendita la console? L'indizio più interessante lo abbiamo beccato su Google: come potete vedere nello screenshot allegato in calce a questa notizia, in uno snippet viene indicato il 23 novembre 2020 come data di disponibilità di PlayStation 5 su Amazon.it: che sia proprio questa la data in cui verrà rimessa in vendita la console sul noto sito e-commerce?

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulle quali fare affidamento, ma sarà nostra premura avvertirvi in caso di novità. Non esitate ad utilizzare la sezione dei commenti per eventuali segnalazioni.