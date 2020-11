PS5: nuove console in vendita da oggi anche in Italia

Il grande giorno è finalmente arrivato: PlayStation 5 esce oggi in Europa (Italia compresa) e i principali rivenditori italiani hanno a disposizione nuove scorte della console da vendere esclusivamente online, non precipitatevi nei negozi fisici perchè non troverete PS5 e PS5 Digital Edition disponibili in store.

Nel momento in cui scriviamo non sappiamo quando i retailer apriranno effettivamente gli ordini per le nuove scorte di PS5, l'unica indicazione è un generico 19 novembre, qui sotto vi lasciamo i link diretti per l'acquisto (non tracciati) sui siti di Mediaworld, Euronics e Unieuro con l'invito di iniziare a monitorare la situazione dalle primissime ore del mattino.



PS5 dove comprare

Non sappiamo quanti pezzi abbiano a disposizione le singole catene e neanche la suddivisione di questi tra PS5 Standard e Digital Edition, il consiglio che possiamo darvi è quello dinon appena le console saranno disponibili, il sold-out potrebbe arrivare dopo pochissimi minuti e non è chiaro se ci saranno altre occasioni di acquisto quest'anno.Vi ricordiamo che alle 13:00 di oggi anche Amazon.it rimetterà in vendita la PlayStation 5 , vi aggiorneremo più tardi nel corso della mattinata.