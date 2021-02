PS5 nuove esclusive: PlayStation Talent presenta Luto, One Last Breath, Antro e Rivalia

Mentre il pubblico ha finalmente potuto scoprire la data di uscita di Ratchet & Clank: Rift Apart, giunge un interessante annuncio da parte di Sony.

Gli amanti del variegato e fitto sottobosco delle produzioni indipendenti possono infatti guardare con attenzione ai futuri frutti dell'iniziativa PlayStation Talents. Da una collaborazione tra PlayStation Spagna e il network di talenti di Lanzadera, è infatti emersa una selezione di indie destinati ad approdare in esclusiva su PlayStation 5. Di seguito, alcuni primi dettagli, mentre in calce trovate alcune immagini dei titoli descritti.

ANTRO

Gatera Studio propone un puzzle-platform in 2.5D, ambientato in un mondo post-apocalittico. I giocatori vestono i panni di Nittch, un adolescente della classe operaia che deve consegnare un misterioso pacchetto alla sorella maggiore, parte di una classe sociale più agiata. In un mondo distrutto dall'inquinamento, la società umana è stata trasferita sottoterra, ma i drammi sembrano essere i medesimi della superficie.

AURORA'S JOURNEY

Con un padre scomparso da ormai 4 anni, la giovane Aurora è cresciuta in fretta. Ritrovato il diario del padre, si ritroverà coinvolta in un imprevisto viaggio in vista dell'inaspettata possibilità di ritrovarlo. Il tutto prende forma in un action-adventure shooter a scorrimento orizzontale ambientato in un mondo 3D.



LUTO

Broken World Games propone una nuova avventura narrativa che accompagna i giocatori nei meandri più oscuri della psiche umana. In una mente divenuta una prigione, si esplorano i temi dell'ansia e della depressione.



NEONHAT

Titolo per PlayStation VR, NeonHat colloca i giocatori in un futuro dominato dalle grandi corporazioni. Navigando nella rete tramite una propria versione virtuale, dovremo scoprire cosa si cela dietro un mondo che non mostra la sua reale natura.



ONE LAST BREATHE

Un'avventura puzzle-platform in cui i giocatori sono chiamati a decidere il destino dell'umanità. Con la natura al collasso, un gruppo di persone guidate dall'avidità ha accidentalmente creato un virus letale. A noi la scelta di come utilizzarlo.



RIVALIA: DUNGEON RIDERS

Un action RPG in cui il giocatore controlla 4 combattenti, all'avventura tra dungeon generati in maniera procedurale, tra boss, nemici e ricompense.



SYSTEM OF SOULS

Siamo nel 2050 e il cambiamento climatico ha distrutto il nostro pianeta: la sopravvivenza è affidata alla capacità di trasferire le nostre anime in robot avanzatissimi. Il protagonista si ritrova però all'improvviso in un laboratorio, privo di ricordi sul suo passato e costretto alla fuga.



WELCOME TO EMPYREUM

Un improbabile albergo attende fino a 4 giocatori all'Empyreum Hotel. Un party game in cui la missione sarà quella di liberarsi di pavimenti sporchi, fastidiosi VIP, effetti di inondazioni e dispettosi fantasmi di clienti del passato.

In attesa di scoprire le date di uscita di queste produzioni, ricordiamo che sono molti i giochi PS5 in arrivo nel corso del 2021.