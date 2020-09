PS5, nuove foto dal vivo: base di appoggio, DualSense, cavetteria

Nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato le prime fotografie di PS5 (con lettore) scattate dal vivo, grazie alle quali siamo riusciti a farci un'idea più precisa sulle reali dimensioni della console, che si configura come la più voluminosa della storia recente.

Quegli scatti sono stati condivisi per la prima volta da The Verge, ma in realtà sono stati realizzati dalla National Communications Commission (NCC) dello stato di Taiwan, tra i primi organi a ricevere la console vera e propria. Ebbene, nel frattempo siamo riusciti a mettere le mani sul documento PDF originale, scoprendo una nuova serie di interessanti fotografie che, oltre a permetterci di dare un'occhiata a PS5 da ulteriori angolazioni (sopra e sotto), ci mostrano anche la base di appoggio, il DualSense (davanti e dietro) e i cavi presumibilmente inclusi nella confezione (due USB, HDMI e cavo di alimentazione). Trovate tutti gli scatti in calce a questa notizia.

Come vi sembra PlayStation 5 dal vivo? È all'altezza dei render condivisi da Sony in questi mesi? Prima di salutarvi, vi ricordiamo che PS5 arriverà sul mercato italiano il prossimo 19 novembre, in due differenti modelli: quello base, munito di lettore, a 499,99 euro, e la Digital Edition da 399,99 euro. Molti rivenditori hanno già aperto i preordini, esaurendo le unità disponibili in brevissimo tempo. Sony è al corrente della difficile reperibilità della console e ha promesso di inviare nuove PS5 ai negozi.