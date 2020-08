PS5 e nuove funzionalità social: parla l'autore di Oddworld Soulstorm

Mentre il pubblico resta ancora in attesa di apprendere data di uscita e prezzo di PS5, il creatore della serie Oddworld ha condiviso alcune interessanti dichiarazioni.

Nel corso di un'intervista concessa a Official PlayStation Magazine, Lorne Lanning ha in particolar modo discusso delle funzionalità di interazione tra giocatori che caratterizzeranno la futura ammiraglia Sony. Discutendo degli "elementi social che sono stati creati per PS5", l'autore ha affermato di non essere ancora certo di poterne parlare a fondo e apertamente, ma ha comunque anticipato che il team Sony ha lavorato molto su questo fronte.

Lanning fa riferimento a feature in grado di ampliare il legame tra l'esperienza individuale e le persone con cui si è connessi su PS5. Tra i riferimenti, vengono citati meccanismi volti ad "aiutare con problemi che potrebbero emergere con un gioco, un monitoraggio più intelligente delle persone che hanno difficoltà [...] Ci sono alcune cose davvero astute che coinvolgono questa estensione in direzione di altri network, altre persone, altri feedback e dell'offrire alle persone informazioni su come giocare meglio un titolo, su come altre persone potrebbero giocare o risolvere questi problemi".



Spunti sicuramente intriganti, che tuttavia lasciano un denso alone di mistero su ciò che PS5 potrà offrire in termini di esperienza utente. In attesa che Sony alzi definitivamente il sipario su tutte le caratteristiche della console, ricordiamo che il prossimo gioco della serie creata da Lanning si è di recente mostrato in un trailer di Oddworld: Soulstorm per PS5.