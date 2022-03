PS5 nuove scorte 2022: quando esce il prossimo restock in Italia?

Da settimane ormai non assistiamo ad un nuovo drop di PlayStation 5, i livelli di stock di PS5 sono al minimo, a febbraio i rifornimenti sono stati molto scarsi, ma cosa possiamo aspettarci con l'arrivo della primavera? Ci saranno nuove scorte di PS5 oppure no?

E' difficile fare previsioni, come detto le scorte di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital sembrano ridotte al lumicino e nelle prossime settimane la situazione potrebbe non migliorare considerando che Foxconn ha interrotto la produzione di PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X e altri dispositivi come tablet, smartphone e computer a causa del Covid. Il polo tecnologico di Shenzhen, dove hanno sede le principali fabbriche che assemblano elettronica per i vari colossi, è di nuovo in lockdown e questo vuol dire che le aziende locali dovranno lavorare su turni ridotti con un minor numero di personale.

Una situazione che inevitabilmente avrà ripercussioni dirette sui tempi di produzione anche delle console e non è semplice prevedere quando sarà possibile avere nuove scorte a ritmo regolare. Nel caso di Xbox Series X ogni tanto si assiste a dei drop su Microsoft Store o altri retailer mentre per PS5 la situazione sembra essere sostanzialmente ferma in attesa di nuove scorte che a questo punto si spera possano arrivare tra la primavera e l'estate.