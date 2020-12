PS5: nuove scorte in arrivo da Euronics il 3 dicembre!

Grandi notizie per chi è in cerca di una PlayStation 5: la catena Euronics fa sapere che nuove scorte di PS5 e PS5 Digital Edition saranno disponibili per l'acquisto online nella giornata di giovedì 3 dicembre.

"Aggiornamento ordini PlayStation 5! Grande notizia, altre console PS5 saranno disponibili solo online da domani (3/12). Non ci saranno quantità disponibili per l'acquisto direttamente in negozio."

Di seguito vi lasciamo i link per l'acquisto diretto (link non tracciati) dal sito di Euronics, salvateli nei vostri preferiti e preparatevi ad essere velocissimi.

Non sappiamo purtroppo quando Euronics metterà in vendita le nuove unità, se allo scoccare della mezzanotte oppure nelle primissime ore del mattino, ovviamente monitoreremo la situazione e vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito. A tal proposito, lasciateci le vostre segnalazioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Da segnalare che Euronics potrebbe essere stato solamente il primo retailer ad annunciare l'arrivo di nuove scorte di PS5 ma non è escluso che le console siano disponibili domani anche presso altre catene e presumibilmente su Amazon, in tutti i casi la regola sembra comunque essere quella del solo acquisto online, dunque non precipitatevi nei negozi perchè non ci saranno PS5 esposte e pronte per essere comprate.