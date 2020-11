PS5: nuove scorte in arrivo solo online da Unieuro

Nel weekend Euronics ha annunciato l'arrivo di nuove scorte PS5 e lo stesso ha fatto oggi la catena Unieuro con un post sui social. Se non avete prenotato la console non disperate, altre PlayStation 5 sono in arrivo il giorno del lancio.

"Aggiornamento ordini console PS5. Altre console PS5 saranno disponibili SOLO ONLINE il giorno del lancio, il 19 novembre. Non ci saranno quantità disponibili per l’acquisto direttamente in negozio. Continuate a seguirci online per ulteriori aggiornamenti."

Dal 19 novembre Unieuro permetterà dunque di acquistare PS5 (e presumibilmente PlayStation 5 Digital, anche se il post parla genericamente solo di PS5, ssenza specificare altro) solo tramite lo shop online, non ci saranno unità disponibili in negozio, allineandosi così ad una precisa richiesta di Sony che non venderà PlayStation 5 nei negozi al day one, questo per evitare assembramenti e code che in questo periodo così delicato sono ovviamente sconsigliate.

I principali rivenditori internazionali hanno iniziato a spedire PS5 ai clienti mentre per quanto riguarda l'Italia probabilmente dovremo attendere la prossima settimana, il lancio in Europa è fissato infatti per il 19 novembre, i giocatori americani potranno invece mettere le mani su PS5 dal 12 novembre.